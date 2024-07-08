وزير العمل: الحكومة ستستمر بصرف المنحة الطلابية

2024-07-08 15:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ،الاثنين، أن الحكومة ستواصل دعمها، ووقوفها مع الطلبة المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة ،فيما أشار إلى أن الحكومة ستستمر بصرف المنحة الطلابية، وستوفر كل الطرق، والوسائل لدعم هؤلاء الطلبة، وتوفير منح دراسية لهم للارتقاء بالتعليم والمعرفة. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى اليوم الاثنين مجموعة من الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية مع أبنائهم المتفوقين". وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء توزيع هدايا من قبل الوزير بين الطلبة المتفوقين بمبادرة من قسم الخدمات الاجتماعية في دائرة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة بلدي لرعاية شؤون المرأة".