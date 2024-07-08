العراق وتركيا يبحثان إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية

2024-07-08 15:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

بحث العراق مع تركيا الاثنين إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية التركية الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، ورحب بالسفير التركي متمنياً له التوفيق في مهامّ عمله. وشهد اللقاء، بحسب البيان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البنّاء؛ من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، التي اثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف