الثامنة: المياه الثقيلة تختلط بمياه الشرب في اقليم كوردستان

2024-07-08 15:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعدت قناة الثامنة تقريرا كشفت فيه عن امتزاج المياه الثقيلة، بمياه الشرب في اقليم كوردستان، فيما يرى مختصون أن الاقليم بحاجة إلى بناء مراكز إعادة التدوير ومستودعات كبيرة لتخزين المياه الثقيلة. تعتبر المياه العذْبةُ من أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، والتي شكل انحسارها حاليًا معضلة في أغلب دول العالم، بما في ذلك إقليم كوردستان، بسبب التغيرات المُناخية، والمؤثِرات الجيوسياسية. تتنوع مصادرُ المياهِ في إقليم كوردستان..، جميعُها عذبة بشكل عام، وصالحة للشرب، إلا أنها تمتزج بالمياه الثقيلة، وتسبب مشكلات لدى المواطنين. وتتكون مصادر مياه الشرب في اقليم كوردستان من الأنهر والسدود والآبار، وبحسب إحصائيات موارد مياه إقليم كوردستان، فإن 80% من المياه