قرار عاجل من "مودرن سبورت" بعد وفاة نجمه أحمد رفعت

2024-07-08 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قرر نادي مودرن سبورت المصري، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، منع حديث أي مسؤول به عما يحيط بفاجعة لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت الذي تسببت وفاته في حزن عارم في مصر، وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر النادي بيانا ذكر فيه أن "مجلس إدارة نادي مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله، انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 تموز 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة".

وتوفي اللاعب السبت، عن عمر 31 عاما بعد أربعة أشهر من سقوطه على أرضية الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (الذي تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.

بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن ما حدث له كان نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير.

ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في "أزمة" اللاعب، وما حدث له حتى وفاته.