خدمات بغداد تتوعد المتلاعبين بأسعار الأمبيرات وتحث المواطنين على الإبلاغ

2024-07-08 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيئة خدمات بغداد، اليوم الاثنين، (8 تموز 2024)، على محاسبة أصحاب المولدات الأهلية المتلاعبين باسعار الأمبيرات في مناطق العاصمة.

وقالت رئيس الهيئة عضو مجلس محافظة بغداد علا التميمي لـ "بغداد اليوم"، ان "هناك اجراءات مشددة سوف نتخذها بحق كل المتلاعبين باسعار الامبيرات في كافة مناطق العاصمة، وعلى كلّ المولدات الالتزام بالتسعيرة الرسمية المثبتة من قبل مجلس المحافظة".

وأضافت التميمي، ان "المواطنين في بغداد عليهم الابلاغ عن اي متلاعب باسعار الامبيرات ونحن نقوم بجولات ميدانية لتفتيش المناطق محاسبة اي متلاعب بالتسعيرة الرسمية، لكن هناك ضرورة بمشاركة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين حتى تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته المنعقدة في 24 من حزيران الماضي "تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.

ووجه بان "تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة، مشيرا الى ان "هذا القرار ينفذا بدءاً من 1/تموز/ 2024 ولغاية 31/ آب/ 2024".