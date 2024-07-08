الحرارة تتخطى الـ 50 مئوية في محافظتين والبوارح تزور العراق الجمعة

2024-07-08 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، بوصول درجات الحرارة في العراق الى نصف درجة الغليان، فيما بين ان الحرارة تصل الى اكثر من 50 درجة في محافظتين.

وقال الزيادي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إن "درجات الحرارة تتصاعد غداً الثلاثاء بفارق ثلاث درجات وقد تزداد ذروة الحر يومي الأربعاء والخميس في أغلب محافظات البلاد"، مبينا ان "الأجواء غالباً ما تميل إلى الشعور سخونة الأجواء والرطوبة بسبب سكون الرياح أثناء ساعات النهار".

وأضاف ان "معدلات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس عند حاجز (50) مئوية ودون خاصة في الفرات الأوسط والجنوب وقد تشهد البصرة ميسان معدل (52) مئوية".

وتابع الزيادي ان "هناك تغير طفيف يوم الجمعة القادم بسبب اشتداد رياح البوارح وقد يطرأ انخفاض طفيف"، مبينا ان "يوم السبت تعود الأجواء طبيعية ويطرأ انخفاض معدلات الحرارة في مدن البلاد بفارق ثلاث درجات هبوط".

وختم الراصد الجوي مرجحا ان "تكون باقي أيام الأسبوع القادم حتى يوم 22 تموز شبه صيفية اعتيادية بفضل رياح البوارح".

يذكر ان الهيئة العامة للأنواء الجوية، أعلنت اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية.

وكانت محافظة البصرة قد قررت اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة يوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.