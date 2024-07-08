من بينهم أطفال.. وفاة 12 سوريا عطشا بصحراء الجزائر خلال رحلة لجوء إلى أوروبا

2024-07-08 16:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الجزائر











في مأساة أليمة، توفي 12 سوريا عطشا في صحراء الجزائر، خلال رحلة لتحقيق الحلم المنشود باللجوء إلى أوروبا، وفقا لعدة مصادر جزائرية ومن أقارب الضحايا.





ونشرت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية قائمة بأسماء الضحايا المفصلة مع تواريخ الميلاد وأسماء آباء وأمهات المتوفين.





وقالت إن "الضحايا من الأشقاء السوريين تم انتشالهم من منطقة بلڨبور".





وأضافت أنه "بإمكان ذوي الضحايا الاتصال بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس في ولاية ايليزي لاستلام جثثهم".





وتبين من تفاصيل بيانات الضحايا أن جميعهم من الذكور، ومن بينهم أطفال وأقارب.







