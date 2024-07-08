مكافحة الإرهاب الكوردستاني يؤكد إصابة "عماليين" اثنين بقصف تركي في سنجار

2024-07-08 16:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إصابة اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني بقصف تركي استهدف سيارة كانت تقلهم في قضاء سنجار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، فإن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بين قضاء سنجار وتل قصب في الساعة 11:10 صباح اليوم".

وبين أنه "وبحسب المعلومات فإن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان منهم بجروح بليغة".

وكان مصدر في شرطة نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن "طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية استهدفت سيارة مدنية نوع (توسان) يستقلها ثلاثة إيزيديين يرجح أنهم من حزب العمال الكوردستاني، على الطريق الرابط بين مجمع تل قصب وقضاء سنجار غرب الموصل".

وأضاف أن " السيارة تعود إلى قناة (جرا تيفي) التابعة لحزب العمال الكوردستاني"، مشيراً إلى "نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتبين ما إذا كان هناك قتلى بينهم".