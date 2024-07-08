هذه نسب انجازه.. تفصيل مشاريع المجاري في صلاح الدين

2024-07-08 16:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية مجاري صلاح الدين، اليوم الاثنين، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المنفذة بالمحافظة، فيما أشار الى حراك لاستكمال عدد منها وتسليمها قريباً. وقال مدير مجاري محافظة صلاح الدين، ناطق عبيد صالح إن مديرية مجاري صلاح الدين تعمل على تنفيذ المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية المجاري العامة، مبينا أن هناك عدة مشاريع يتم تنفيذها منها صيانة الأعمال التكميلية لشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في قطاء الدجيل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 75 بالمئة، فضلا عن تنفيذ وصيانة الأعمال التكميلية لمحطة معالجة الضباعي في قضاء تكريت، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 50 بالمئة. وأضاف، هناك مشروع ضمن الخطة الاستثمارية يتضمن الأعمال التكميلية لمحطة معالجة بلد المرحلة الثانية، إذ وصلت نسبة الإنجاز أكثر من 77 بالمئة، وكذلك مشروع مجاري سامراء والذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى محطات الرفع ومحطة المعالجة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 88 بالمئة. وأوضح، أن المديرية لديها مشروع ضمن مشاريع صندوق الإعمار وهو تأهيل محطة الأمطار الرئيسة مع خطوط النقل عدد ثلاثة مختلفة الأقطار في قضاء الدجيل، مشيرا الى تشكيل لجنة تسلم لهذا المشروع، خاصة وأنه منجز بنسبة 100 بالمئة. وأردف، أن المديرية تعمل على عدة مشاريع ضمن تنمية الأقاليم من بينها إنشاء خط ناقل بين محطات الضخ في قضاء الدجيل، منوها بأنه تم تشكيل لجنة تسلم أولي، كون أن المشروع منجز بنسبة 100 بالمئة، بالاضافة الى إنشاء شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع في أحياء العباس والصمود والكابينات وحي الإمام في قضاء بلد، فإن نسبة الإنجاز الفعلي وصلت الى أكثر من 97 بالمئة، والمشروع توقف حالياً نتيجة إجراء تعديل على التصميم في حي الكابينات وهو في طور المصادقة عليه بمديرية التخطيط العمراني في المحافظة. واستطرد، أن هناك مشروعين يتم العمل عليهما في قضاء الطوز، وتشمل إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة في الطوز ونسبة الإنجاز فيها وصلت الى 20 بالمئة وهي نسبة متدنية، بسبب حصول تغيير في موقع محطة المعالجة باعتبار الموقع المقترح السابق كان يحتوي على محاذير أمنية، لذا تم التنسيق مع مديرية بلدية الطوز ومديرية التخطيط العمراني ومديرية بيئة صلاح الدين على اختيار موقع بديل، واستئناف العمل من قبل الشركة المنفذة، أما المشروع الثاني فيتمثل بإنشاء شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في قضاء الطوز، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه لأكثر من 90 بالمئة. ولفت، الى أن نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع والمعالجة في قضاء الدور، وصلت الى أكثر من 67 بالمئة، إلا أن المشروع متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية، فضلا عن مشروع إنشاء شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية ونسبة الإنجاز وصلت إلى أكثر من 88 بالمئة، والمشروع متوقف أيضاً بسبب قلة التخصيصات المالية، أما في ما يخص مشاريع مجاري بيجي، فإن مشروع شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي تم تسليمها بشكل كامل من قبل مديرية مجاري صلاح الدين. وتابع، أن مشاريع الشرقاط، تم تقسيمها الى جزأين، مشروع إنشاء شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي، إذ تم تشكيل لجنة تسلم من قبل مديرية مجاري صلاح الدين والتسليم قريباً جداً، أما الجزء الثاني فيخص مشروع محطات الرفع مع محطة المعالجة في قضاء الشرقاط فإن نسبة الإنجاز وصلت إلى أكثر من 95 بالمئة، بانتظار وصول المعدات الميكانيكية والكهربائية من أجل إنجاز المشروع بشكل كامل.