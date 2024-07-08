الدولار يتجاوز عتبة 151 ألف دينار في بغداد ويواصل صعوده بأربيل

2024-07-08 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149250 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 151000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار لكل 100 دولار.