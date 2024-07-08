بالوثيقة.. قرار التمييز بنقض المؤبد بحق "أم اللول"

2024-07-08 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





كشفت وثيقة صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، نقض قرار الحكم الصادر بحق "أم اللول"، بتهمة الاتجار بالمخدرات، فيما اظهر قرار محكمة التمييز ان الاعتراف جاء تحت الاكراه والتعذيب، بحسب ادعاء المتهمة.





واظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، أن محكمة الجنايات لم تراعي ادعاء المتهمة بانها كانت خارج العراق في الفترة المذكورة بأنها قامت بها بنقل المخدرات، فضلا عن ادعاء تعرضها للتعذيب وفقا للتقارير الطبية فضلا عن مناقشة الشاهد بحقها، الامر الذي يخل بقرار المحكمة لذا توجب اعادة المحاكمة.







