وزير التجارة ونظيره القطري يوقعان المحضر الختامي للجنة العراقية القطرية بدورتها السابعة

2024-07-08 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وقع وزير التجارة اثير داود الغريري ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، المحضر الختامي للجنة العراقية القطرية بدورتها السابعة في العاصمة بغداد بعد مضي أكثر من ست سنوات على انعقاد الدورة السابقة.

وقال الغريري في كلمة خلال التوقيع "حرص العراق وقطر على تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، مشيرا الى ان "الاستثمار بين بلدينا يشكل محورا أساسيا للتعاون ونسعى جاهدين لخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة".

وذكر ان "التوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وقطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة"ن داعيا "الجانب القطري ليكون ضيف شرف في دورة معرض بغداد الدولي القادمة مع دعوة الشركات ورجال الاعمال القطريين للاستثمار في العراق وخصوصا في المشاريع المرتبطة بطريق التنمية حيث ان تلك الشراكات ستساهم في تعزيز التعاون بين بلدينا وتفتح افقا جديدة للتنمية الاقتصادية".

من جانبه، اكد آل ثاني ان "الدورة السابعة للجنة المشتركة بين بلدينا تعكس حرصنا المشترك لتعزيز التعاون وبما يحقق المنافع المتبادلة ويحقق تطلعاتنا نحو التنمية"، مشددا على "تكثيف الجهود المشتركة في سبيل تحقيق الامكانات الكاملة للشراكة، ونتطلع الى تحقيق مزيدا من العلاقات التجارية الثنائية وشراكات اقتصادية واعدة على مختلف الاصعدة، واستكمال حماية التسجيل المتبادل وتعزيز التجارة البينية وتفعيل مجلس الاعمال القطري العراقي لما له اهمية في الاستثمار والتجارة".

يشار الى ان الجانبين وعلى مدى اليومين من انعقاد الدورة السابعة للجنة اجرا تبادلا مكثفا لوجهات النظر حول سبل تعزيز وتكثيف التعاون الثاني التي تضمنها المحضر المشترك، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والمناطق الحرة، القطاع الخاص، الطاقة، المالي والضريبي والكمركي النقل والمواصلات والطيران المدني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعمار والاسكان والبلديات العامة والبنية التحتية والزراعة والموارد المائية وامانة بغداد والتربية والتعليم والبحث العلمي، الصحة، والبيئة، الثقافة، والرياضة، والشباب، الرعاية الاجتماعية، والعدل.