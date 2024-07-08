وزير التعليم: البحث العلمي في جامعات العراق ارتفع بنسبة 25 بالمئة

2024-07-08 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أن البحث العلمي في جامعات العراق ارتفع بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، فيما أشار إلى أن هناك سياسة جديدة في المستقبل القريب لتكون جامعاتنا تنافس الجامعات العالمية.

وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "العراق احتل المركز الـ 37 في تصنيف التايمز العام الماضي وهذا يحصل لأول مرة لوزارة التعليم العالي"، مبيناً أن "تصنيف التايمز للتنمية المستدامة كان العراق في المركز الاول عربياً والسابع عالمياً وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة جدا لزيادة جهد الوزارة والجامعات".

وأضاف العبودي، أن "البحث العلمي ازداد في جامعات العراق بزيادة تصل الى 25 بالمئة وستكون لدينا سياسة جديدة في المستقبل القريب لتكون جامعاتنا تنافس الجامعات العالمية".

وتابع: "ما بعد 2003 لا يوجد طالب أجنبي في العراق وخلال العام الدراسي السابق كان لدينا 1015 طالباً أجنبياً يدرسون في العراق وخلال الموسم الدراسي المقبل سيصل العدد ربما الى 3 آلاف طالب أجنبي" مبينا أن "ذلك يزيد من التصنيفات".

وبين "هذه إشارة بأن العراق مستقر اقتصاديا وأمنيا وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتوفير البيئة والحاضنة العلمية الحقيقية أمام الطلاب".