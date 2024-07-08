رئيس الجمهورية :العراق قدم تضحيات كبيرة من أجل تطهير ترابه وأرضه وطرد العصابات الإرهابية

2024-07-08 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،اليوم الاثنين،أن العراق قدم تضحيات كبيرة من أجل تطهير ترابه وأرضه وطرد العصابات الإرهابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية حمزة عبدي بري والوفد المرافق له،وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وزيرة المالية طيف سامي، ووزير البيئة نزار محمد سعيد، إضافة إلى عدد من المسؤولين، فيما حضر عن الجانب الصومالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد معلم، ووزير المالية بيحي إيمان عجي، ووزير البيئة وتغير المناخ خديجة مخزومي، ومدير المخابرات الوطنية عبد الله محمد علي، وسفير جمهورية الصومال لدى العراق رضوان حرسي محمد".

وأضاف أنه"في مُستهل اللقاء نقل بري تحيات وتمنيات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فيما حمّل رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء الصومالي تحياته إلى الرئيس حسن شيخ محمود وتمنياته للشعب الصومالي بمزيد من التقدم والازدهار".

ورحب رئيس الجمهورية"بزيارة رئيس الوزراء الصومالي إلى العراق وما تشكله من خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون وخصوصا في مجال البعثات والزمالات الدراسية للطلبة الصوماليين في الجامعات العراقية".

وتابع أن"رئيس الجمهورية تحدث عن مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن "العراق قدم تضحيات كبيرة من أجل تطهير ترابه وأرضه وطرد العصابات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المدن والمحافظات العراقية، منوهاً إلى "دعم العراق لأمن واستقرار الصومال وبما يحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق".

بدوره، أعرب بري "عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكداً" حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد بمواقف العراق الدولية ودوره في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".