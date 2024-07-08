2024-07-08 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

تُلقي نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بظلالها على المشهد الأوروبي، وتتأرجح المواقف بين الارتياح لتجنب سيناريو صعود اليمين المتطرف وغموض ملامح الحكومة الفرنسية الجديدة. وبعد أسابيع من القلق؛ بسبب “كابوس” فرضية صعود اليمين المتطرف، تنفّست أوروبا الصعداء، وبدت مظاهر الارتياح بيّنة في ألمانيا وإسبانيا وبولندا واليونان وغيرها، غير أنّ تعقّد المشهد الفرنسي يجعل بضع قضايا وأسئلة […]

ظهرت المقالة ما تداعيات صعود اليسار الفرنسي على أوروبا؟ أولاً على ايشان.