2024-07-08 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

سار آلاف المتظاهرين وسط برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاملين لافتات يطلبون فيها السياح بالعودة إلى بلادهم. وشهدت المظاهرة، التي رش فيها المشاركون المياه على السياح خروج 2800 شخص إلى الشوارع، وفقا للشرطة المحلية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “برشلونة ليست للبيع”. ويقول المتظاهرون إن تدفق السياح أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، وتعميق […]

ظهرت المقالة الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد “السياحة المفرطة”: عودوا إلى بلادكم أولاً على ايشان.