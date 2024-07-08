عشرات القتلى والجرحى في ضربات روسية استهدفت احداها مستشفى في كييف  

2024-07-08 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخًا الاثنين على مدن أوكرانية في هجمات أسفرت عن 24 قتيلًا على الأقلّ وعشرات الجرحى واستهدفت إحداها مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف، حسبما قالت السلطات الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام ان الجيش الروسي هاجم مجددا أوكرانيا بشكل مكثف عن طريق الصواريخ، مشيرا الى اصابة كييف ودنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك بأكثر من 40 صاروخًا من أطرزة مختلفة وتضرر مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال. واستهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية مرارًا بوابل من الصواريخ منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، وكان آخر هجوم كبير على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ الشهر الماضي.