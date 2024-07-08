2024-07-08 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

وقع وزير التجارة اثير داود الغريري ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، المحضر الختامي للجنة العراقية القطرية بدورتها السابعة في العاصمة بغداد بعد مضي أكثر من ست سنوات على انعقاد الدورة السابقة. واكد الغريري في كلمة خلال التوقيع، بحسب بيان لوزارة التجارة العراقية، حرص العراق وقطر على تعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا الى ان الاستثمار بين البلدين يشكل محورا أساسيا للتعاون ونسعى جاهدين لخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة". وذكر ان التوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وقطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة، داعيا الجانب