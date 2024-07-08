الدولار يتسارع نحو الـ160 الف دينار.. وشركات الصرافة تعلن "الاضراب الشامل"

2024-07-08 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





تسارعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بالارتفاع التدريجي خلال الساعات القليلة الماضية، فمنذ افتتاح البورصات حتى الان ارتفعت اسعار الصرف بحدود 500 دينار عراقي تدريجيًا في البورصات.





وافتتحت البورصات على سعر صرف بلغ 149.750 دينارا، وارتفعت الاسعار خلال الساعات الماضية الى 149.800 ثم 149.900 ثم 150.000، تدريجيًا حتى وصلت الى 150.300 دينار حاليًا في بورصات بغداد.

وتزامن الارتفاع مع اعلان شركات الصرافة الاضراب الشامل عن العمل، والتظاهر امام البنك المركزي العراقي، اعتراضا على قرارات وسياسات البنك المركزي.

وابتداء من منتصف الشهر الجاري، سيكون تسليم دولار المسافرين حصرا بالمطارات، وستمنح حصص الدولار فقط للشركات والمصارف التي تمتلك فروعا في المطارات.



