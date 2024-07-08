عمليات بغداد تعلن انخفاض معدل القضايا الجنائية في العاصمة

2024-07-08 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الإثنين، انخفاض معدل القضايا الجنائية في العاصمة خلال الشهر الماضي.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الماضي في معدل القضايا الجنائية".وأضاف، أن "القيادة قامت بإجراء عمليات تفتيش لعدد من المناطق في العاصمة، وضبطت عددا كبيرا من الأسلحة، وهناك مفارز مشتركة منتشرة ببغداد تقوم بواجبات مختلفة وفي أماكن مختلفة".وأشار إلى، أن "المفارز ضبطت عددا من الأسلحة ومواد مخدرة، وألقت القبض على متعاطين من قبل المفارز وتم ترحيلهم إلى القضاء".