بينها خطة "إدامة الرضا الشعبي عن الحكومة".. الحكيم يناقش المالية بـ6 ضرورات

2024-07-08 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، مع وزيرة المالية طيف سامي جملة من الملفات والقضايا من بينها خطة إدامة الرضا الشعبي عن الحكومة.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "التقى وزير المالية طيف سامي، واستمع منها شرح عن الواقع المالي للبلاد ودور الوزارة في دعم حركة الإعمار والتنمية وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك"، مبيناً أنه "جدد خلال اللقاء تحذيره من سياسة الدولة الريعية، ودعا الى تحريك القطاعات الانتاجية المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة".

وأضاف، "أكدنا أيضا أهمية الحفاظ على اللامركزية في البلاد باعتبارها ثابتا دستوريا، فيما دعونا لمنح الحكومات المحلية مستحقاتها لتتمكن من تنفيذ برنامجها الانتخابي ولإدامة الرضا الشعبي عن الحكومة والقوى السياسية، وشددنا على دعم المحافظات الأشد فقرا حسب التوصيفات الحكومية لها".

وتابع الحكيم "دعونا أيضا إلى الإيفاء بالاستحقاقات المالية لكل المتعاملين مع الدولة العراقية، وقلنا إن ذلك من شأنه أن يحرك عجلة القطاع الخاص ويوفر فرص العمل ويقلل الضغط على الحكومة والإنفاق العام، كما دعونا إلى النظر لواقع أصحاب العقود من المتعاقدين مع الدولة العراقية خاصة عقود التربية وإيجاد آلية تضمن الحقوق وتطمئن الجميع".