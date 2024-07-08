السوداني: الاصلاح يتطلب "قرارات قوية" وآن الأوان لإعادة النظر بالسياسات السابقة

2024-07-08 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، أن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة، موجهاً بإعادة النظر في بعض القرارات والسياسات الاقتصادية السابقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، لمتابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بأهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي جرى اتخاذها في مراحل سابقة، وأن الأوان قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة".

وبين السوداني بحسب البيان أن "الحكومة قدمت للقطاع الخاص فرصاً داعمة كبيرة، وعملت على تمكينه وانطلاق مشروعاته، وهي تتابع بدقة كل ما يتطلب لاستمرار وتيرة النمو، كما أن قراراتها الداعمة لن تتجه نحو فائدة مجموعات تعتاش على منافذ معينة، دون أن تقدم إسهاماً أو عوائد للبلد".