2024-07-08 17:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن حاجة المحافظة من المستشفيات والمستلزمات الطبية، فيما اشار الى ان عدد الاسرة فيها اقل من نصف الحاجة.

وقال هريس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محافظة نينوى بحاجة إلى أكثر من 5 آلاف سرير ليغطي حاجة المحافظة، وهي الآن ليس فيها سوى حوالي 2200 سرير، وهي قليلة جدا ولا تغطي الحاجة الفعلية".

وأضاف، أن "نينوى تحتاج إلى إعادة بناء المستشفيات وتأهليها بالكامل ومنها مستشفى السلام والمدينة الطبية، وكذلك بحاجة إلى خمسة مستشفيات جديدة على الأقل".

وأشار هريس إلى أن "هنالك فشلًا كبيرًا في القطاع الصحي في المحافظة، والمجلس عازم على إجراء تغيير شامل في القطاع الصحي، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطن".

وبدأ تدهور النظام الصحي في محافظة نينوى إثر اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمدينة الموصل في عام 2014، حيث تعرضت المدينة لدمار هائل ولم تسلم المستشفيات من الخراب جراء الحرب لتحرير المدينة من براثن التنظيم الارهابي.

ولم تواكب الدولة العراقية وتيرة الزيادة السكانية ومعها الاحتياجات الاجتماعية، فارتفع عدد سكان العراق من 7.28 مليون في عام 1960 إلى قرابة الـ 40 مليون في عام 2023، لكن بحسب البنك الدولي، انخفض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي 1980 و2017 من 1.9 سرير لكل 1000 عراقي إلى 1.3 سرير لكل 1000 فقط.