2024-07-08 18:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تخيّل أنّك تنظر إلى شخص ما فإذا بسيرته ماثلة أمامك، يظهر اسمه وعمره وعمله وأصدقاؤه وأين كان قبل ساعات أو أيام، وجدول مواعيده لقادم الأيام. كل ذلك تراه خلال جزء من الثانية. هذه القدرات كان يدعي امتلاكها رجال من أهل الباطن، وتسمى عندهم “كشف الحجاب”، ومدّعيها إما تقي ورع،...

The post عدسات الواقع المعزز الجديدة.. هل تفتح أمامك الحجب؟ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.