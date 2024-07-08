رحلة عائلية بقارب بسيط لصيد السمك تنتهي بمأساة على يد "داعش"

2024-07-08 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

كشف قائممقام قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين ميثم نوري خلف، اليوم الاثنين، (8 تموز 2024) عن تفاصيل مقتل اثنين من الصيادين في أطراف القضاء.

وقال خلف لـ"بغداد اليوم"، ان "صياداً ونجله كانا يقومان بصيد الأسماك في قارب متواضع ضمن منطقة حاوي اللبن في تلال حمرين ضمن بحيرة آمرلي التي هي امتداد لسد العظيم قبل ان يتفاجئا بهجوم من قبل مفرزة داعشية ما ادى الى استشهادهما".

واضاف ان "الصيادين خالفا الاجراءات الأمنية بمنع الصيد في هذه المناطق التي تشهد بين فترة واخرى نشاطاً لفلول داعش الارهابي" مؤكدا بان "جثماني الضحايا تم نقلهما من قبل القوات الامنية الى الطب العدلي".

وشدد خلف على "ضرورة إلتزام صيادي الأسماك بالارشادات الأمنية ضمن محاور بحيرة آمرلي والمناطق المجاورة من اجل تفادي تعرضهم الى هجمات ارهابية".