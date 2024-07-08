مبابي خارج قائمة فرنسا لأولمبياد باريس

2024-07-08 18:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، اليوم الإثنين، قائمة منتخب بلاده المشاركة في أولمبياد باريس 2024.وشهدت القائمة اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن: أليكسندر لاكازيت وجيان فيليب ماتيتا ولويك بادي.وجاءت قائمة منتخب فرنسا لأولمبياد باريس كالتالي:حراسة المرمى: جيوم ريستيس، أوبيد نكامباديو، ثيو دي برسين.خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا، برادلي لوكو، كيليان سيلديليا، أدريان تروفرت، سونجوتو ماجاسا، كريسلان ماتسيما، لويك بادي.خط الوسط: ماجنيس أكليوش، إنزو ميلوت، ديزيريه دوي، مانو كوني، يوريس شوتارد، أندي ديوف، ليسلي أوجوتشوكو.خط الهجوم: أرنو كاليمويندو، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، أليكسندر لاكازيت، ريان شرقي.ويستهل منتخب الديوك مشواره ضد الولايات المتحدة يوم 24 يوليو/تموز، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا ونيوزيلندا.