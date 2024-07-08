مبابي خارج قائمة فرنسا لأولمبياد باريس
2024-07-08 18:24:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، اليوم الإثنين، قائمة منتخب بلاده المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وشهدت القائمة اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن: أليكسندر لاكازيت وجيان فيليب ماتيتا ولويك بادي.
وجاءت قائمة منتخب فرنسا لأولمبياد باريس كالتالي:
حراسة المرمى: جيوم ريستيس، أوبيد نكامباديو، ثيو دي برسين.
خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا، برادلي لوكو، كيليان سيلديليا، أدريان تروفرت، سونجوتو ماجاسا، كريسلان ماتسيما، لويك بادي.
خط الوسط: ماجنيس أكليوش، إنزو ميلوت، ديزيريه دوي، مانو كوني، يوريس شوتارد، أندي ديوف، ليسلي أوجوتشوكو.
خط الهجوم: أرنو كاليمويندو، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، أليكسندر لاكازيت، ريان شرقي.
ويستهل منتخب الديوك مشواره ضد الولايات المتحدة يوم 24 يوليو/تموز، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا ونيوزيلندا.
أعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، اليوم الإثنين، قائمة منتخب بلاده المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وشهدت القائمة اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن: أليكسندر لاكازيت وجيان فيليب ماتيتا ولويك بادي.
وجاءت قائمة منتخب فرنسا لأولمبياد باريس كالتالي:
حراسة المرمى: جيوم ريستيس، أوبيد نكامباديو، ثيو دي برسين.
خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا، برادلي لوكو، كيليان سيلديليا، أدريان تروفرت، سونجوتو ماجاسا، كريسلان ماتسيما، لويك بادي.
خط الوسط: ماجنيس أكليوش، إنزو ميلوت، ديزيريه دوي، مانو كوني، يوريس شوتارد، أندي ديوف، ليسلي أوجوتشوكو.
خط الهجوم: أرنو كاليمويندو، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، أليكسندر لاكازيت، ريان شرقي.
ويستهل منتخب الديوك مشواره ضد الولايات المتحدة يوم 24 يوليو/تموز، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا ونيوزيلندا.