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مبابي خارج قائمة فرنسا لأولمبياد باريس

مبابي خارج قائمة فرنسا لأولمبياد باريس
مبابي خارج قائمة فرنسا لأولمبياد باريس
2024-07-08 18:24:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، اليوم الإثنين، قائمة منتخب بلاده المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وشهدت القائمة اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن: أليكسندر لاكازيت وجيان فيليب ماتيتا ولويك بادي.
وجاءت قائمة منتخب فرنسا لأولمبياد باريس كالتالي:
حراسة المرمى: جيوم ريستيس، أوبيد نكامباديو، ثيو دي برسين.
خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا، برادلي لوكو، كيليان سيلديليا، أدريان تروفرت، سونجوتو ماجاسا، كريسلان ماتسيما، لويك بادي.
خط الوسط: ماجنيس أكليوش، إنزو ميلوت، ديزيريه دوي، مانو كوني، يوريس شوتارد، أندي ديوف، ليسلي أوجوتشوكو.
خط الهجوم: أرنو كاليمويندو، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، أليكسندر لاكازيت، ريان شرقي.
ويستهل منتخب الديوك مشواره ضد الولايات المتحدة يوم 24 يوليو/تموز، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا ونيوزيلندا.

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