النقل تعلن جاهزيتها لإطلاق الخطة الخدمية الخاصة بمحرم الحرام

2024-07-08 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، الإثنين، إنجاز الاستعدادات الخاصة بالخطة الخدمية لمحرم الحرام، مؤكدة أن جميع التشكيلات المعنية على أهبة الاستعداد لخدمة زائري سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وقال بيان للوزارة، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن تشكيلات نقل المسافرين والوفود وإدارة النقل الخاص والخطوط الجوية العراقية وسكك حديد العراق وإدارة المطارات والملاحة الجوية، أكملت خططها الخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرام. وأضاف البيان، إن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بدأت استعداداتها بشكل مبكر لتنفيذ واجب زيارتي العاشر من محرم والأربعينية، من خلال إجراء أعمال الصيانة لكافة الباصات باصات النقل الداخلي أو باصات المسافرين بين المدن، مشيرا إلى، أنه تمت تهيئة كوادر فنية وإدارية ومفارز تفتيشية لإنجاح خطة زيارة عاشوراء، بينما سيشترك كامل أسطول الشركة في الزيارة الأربعينية. وتابع البيان، إن باصات الشركة ستبدأ عملها بنقل الزوار القادمين من المنافذ الحدودية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، بزيادة مدروسة ومنتظمة، لاستيعاب أعداد الزائرين، مبينا، إن عمل باصات النقل الداخلي سيكون ضمن محورين: الأول الحلة والثاني بغداد، بالتنسيق مع الحكومات المحلية المعنية ووزارة الداخلية. وأشار البيان إلى، أن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وضعت كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية موضع الاستنفار، كما وجهت مديري أقسام الشركة بالتواجد الميداني في جميع المحافظات لمراقبة عمل نقل الزائرين. وأوضح البيان، أن الشركة وفّرت 10 آلاف مركبة لنقل الزائرين من مختلف المحافظات إلى كربلاء المقدسة، مؤكدا، أنها وفرت ساحات إضافية لغرض إيواء المركبات التي تنقل الزائرين، لحل مشكلة الازدحامات بالتنسيق مع محافظة كربلاء المقدسة ومجلس المحافظة، كذلك قيادة عمليات كربلاء. وذكر البيان، أنه في ما يخص عمل الشركة العامة لسكك حديد العراق، تمت تهيئة أكثر من 13 قطارا لنقل الزائرين خلال زيارة العاشر من المحرم الحرام، ضمن محاور محافظتي البصرة وبغداد باتجاه محافظة كربلاء المقدسة وبالعكس. وأكد، إن الشركة عمدت إلى صيانة جميع خطوط السكك الحديد وتهيئة محطة قطار كربلاء المقدسة لاستقبال الزوار الوافدين من داخل العراق وخارجه. وأشار إلى، أنه بتوجيه من الوزير ستقوم الشركة بتفويج الزوار باتجاه مدينة سامراء من مدينة كربلاء المقدسة، بعد أداء مراسم الزيارة الأربعينية. ولفت البيان إلى، أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وضعت خطة تتضمن استنفار الطائرات العاملة كافة البالغ عددها 26 طائرة، خلال الزيارة الأربعينية، لا سيما ضمن خطوط البحرين والكويت وبيروت وإيران والهند وباكستان. ولفت البيان إلى، أن الشركة هيأت كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للزائرين في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين. وواصل البيان، أن مدير عام الشركة وجه بتوفير الباصات لنقل الزوار من مطار النجف الدولي إلى مركز المدينة وبالعكس. ونقل البيان عن رئيس غرفة عمليات الوزارة حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، قوله: إن كافة التشكيلات أرسلت خططها الخدمية، بتوجيه من السيد الوزير، إلى غرفة العمليات من أجل توحيدها وإرسالها إلى مكتب رئيس الوزراء. وأكد الحفاظي وفقا للبيان أن الوزير وجه بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الخدمية للتشكيلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري أبي الأحرار عليه السلام.