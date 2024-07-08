محافظة بغداد: أولوية حكومية لتنفيذ مشاريع المجاري بأطراف العاصمة

2024-07-08 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيحددت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، السقف الزمني لإنهاء مشاريع المجاري الإستراتيجية الخمسة في أطراف العاصمة، وفيما أشارت إلى وجود أولوية حكومية لتنفيذها، أكدت العمل على تنفيذ مشاريع للماء في المناطق التي تعاني نقص الخدمات.وقال المعاون الفني لمحافظ بغداد هاني عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدى المحافظة 5 مشاريع إستراتيجية للبنية التحتية تتعلق بالصرف الصحي تتضمن مشاريع مجاري أبي غريب وسبع البور والنهروان والراشدية والوحدة والحكومة حددتها كأولوية حالية".وأضاف، إن "المباشرة بهذه المشاريع ابتدأت اعتباراً من شهر آذار الماضي وصولاً لتموز حيث انطلق مشروعا مجاري أبي غريب وسبع البور وركزنا على مناطق بأطراف بغداد تعاني من نقص الخدمات".وتابع، إن "مشروع أبي غريب يخدم 139 ألف نسمة وسبع البور 136 ألفاً، فيما يخدم مشروع ناحية النهروان 400 ألف نسمة كونها ذات كثافة سكانية ونأمل إنجاز جميع المشاريع خلال 3 سنوات لننطلق بعدها بمشاريع أخرى في تلك المناطق تتضمن الإكساء والتبليط والطرق كمرحلة ثانية".ولفت إلى، أن "لدى المحافظة خططا أيضاً لإقامة مشاريع ماء في تلك المناطق وننتظر إدراجها ضمن الموازنة من قبل وزارة التخطيط".وأطلقت محافظة بغداد في وقت سابق من شهر تموز الحالي مشروعي مجاري أبي غريب وسبع البور.