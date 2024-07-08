مع دخول محرم الحرام.. العتبة العسكرية المقدسة تنشر مفارز حفظ النظام

2024-07-08 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فليح العبيديأعلنت العتبة العسكرية المقدسة، اليوم الإثنين، نشر مفارز حفظ النظام مع دخول شهر محرم الحرام.وقال معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة علي حسن فهد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم حفظ النظام يعمل ضمن خطة العتبة العسكرية المقدسة لشهر محرم الحرام، من خلال نشر المفارز ضمن القاطع والتأكيد على نقاط التفتيش وأجهزة تفتيش الأشخاص والحقائب، وكذلك الكاميرات الداخلية والخارجية لتتم عملية تأمين الحماية للزائرين الكرام".وأشار فهد إلى، "التنسيق مع القوات الأمنية المحيطة لاسيما قيادة الفرقة الرابعة وقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي المتمثلة بسرايا السلام إذ تقوم القوات الأمنية بتأمين الحماية للزائر ذهابا وإيابا ضمن قاطع مدينة سامراء".