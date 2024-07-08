ارتفاع جديد لسعر الصرف.. الدولار يواصل التحليق بأرقام جديدة

2024-07-08 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ارتفع مجدداً سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، (8 تموز 2024)، في بورصات العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وكذلك في محال الصرافة.

وعبرت البورصة المحلية حاجز الـ 150 ألف دينار للمائة دولار ، ليسجل سعر البيع 150500 دينار والشراء عند 150000 دينار للمائة دولار والمسماة شعبياً بـ"الورقة".

وهذا ثاني ارتفاع للدولار اليوم حيث افتتحت البورصات صباحاً على سعر صرف بلغ 149.750 دينارا، وارتفعت الاسعار خلال الساعات الماضية الى 149.800 ثم 149.900 ثم 150.000، تدريجيًا حتى وصلت الى 150.300 دينار في بورصات بغداد.

ويتزامن الارتفاع المضطرد مع اعلان شركات الصرافة الاضراب الشامل عن العمل، والتظاهر امام البنك المركزي العراقي، اعتراضا على قرارات وسياسات البنك المركزي الذي حصر بيع الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً)، للمسافرين وتحديداً في المطارات، فيما ستمنح حصص الدولار فقط للشركات والمصارف التي تمتلك فروعا في المطارات.