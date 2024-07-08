2024-07-08 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

يزداد تعقيد المشهد السياسي السني في العراق، بعد أن سمحت زعاماته لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن يكون ناطقاً باسمها، في مفاوضات فك عقدة رئاسة البرلمان. وبينما وقف الإطار الشيعي بقياداته كلها متفرجاً على ما يفعله مسعود بارزاني، تقترب العطلة التشريعية للبرلمان من الانتهاء، دون أن يعلن عن حل لشغور منصب رئاسة البرلمان. وأشار […]

ظهرت المقالة والإطار يتفرج.. هل “تبخرت” جهود مسعود بارزاني باحتواء السنة؟ أولاً على ايشان.