2024-07-08 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أرجأت الإدارة الأمريكية، قرار إعلانها تخفيض عدد قواتها في العراق، بعد إجلاء جنودها من عاصمة النيجر نيامي. وبحسب قناة “الميادين”، فإنها نقلت عن مصادر قولها، إن “الجانب الأميركي تراجع عن الإعلان الرسمي لجدولة مقبلة تتضمن تخفيض عدد قواته في العراق، خلال الأسبوع الحالي، بعدما كان يتجهز لذلك”. وأضافت، أن “الجانب الأميركي تراجع عن قراره، […]

ظهرت المقالة بعد سحب جنودها من النيجر.. واشنطن ترجئ إعلان تخفيض عدد قواتها في العراق أولاً على ايشان.