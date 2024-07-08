2024-07-08 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، انخفاض معدل القضايا الجنائية في العاصمة خلال الشهر الماضي. وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “العاصمة بغداد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الماضي في معدل القضايا الجنائية”. وأضاف، أن “القيادة قامت بإجراء عمليات تفتيش لعدد من المناطق في العاصمة، وضبطت عددا كبيرا من الأسلحة، وهناك مفارز […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: الجرائم الجنائية في العاصمة انخفضت أولاً على ايشان.