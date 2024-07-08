"قسم الأموات" يعلن حصيلة مرعبة لضحايا "الطرق" في العراق

2024-07-08 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي، التابعة لوزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، عن إحصائية بعدد حوادث السير في البلاد، خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال الدكتور عبد الوهاب عصام، مدير قسم الأموات في الدائرة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحوادث المرورية ووفقاً للإحصاءات العدلية سجلت (384) حالة وفاة، من بينهم أكثر من 300 جثة من الرجال و61 جثة من النساء".

وأوضح عصام، أن "الحوادث الواردة من الجهات التحقيقية والقضائية، توزعت بين إنقلاب عجلة وحوادث سير واصطدام"، مؤكداً أن إصابات حوادث المرور ذات خطورة كبيرة، وتضاهي عمليات القتل الأخرى إذ أنها آفة تشكل هاجساً وقلقاً لجميع أفراد المجتمع".

وسجلت دائرة الطب العدلي، خلال الأشهر الماضية العديد من الوفيات في حوادث السير، الذي أصبح من المشكلات التي تستنزف الموارد المادية وما تتكبده من مشكلات في الطاقات البشرية والذي يؤثر على مقومات الحياة.