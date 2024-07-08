2024-07-08 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة مواطن بطلق ناري من مسدس شرطي مرور، أطلق النار على سيارة مخالف لتعليمات المرور في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال المصدر للوكالة شفق نيوز، إن "منتسب مرور قام بإطلاق النار من مسدسه على شخص مخالف لاذ بالفرار يستقل عجلة نوع تشارجر بمنطقة العلاوي قرب جامع بنية"، مبيناً أن "إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد المواطنين في صدره، كان قريباً من مكان الحادث".

ولفت المصدر إلى أنه "تم إلقاء القبض على منتسب المرور وصاحب العجلة ايضا القي القبض عليه قرب باب متنزه الزوراء، من قبل دوريات قاطع نجدة الصالحية التابعة لشرطة الكرخ".