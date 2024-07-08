2024-07-08 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حمّل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، شيرزاد حسين، اليوم الاثنين، (8 تموز 2024) حزب العمال الكردستاني مسؤولية التدخل التركي في إقليم كردستان، متسائلًا عن مغزى اختيار اقليم كردستان ارضًا لنشاطاتهم بدلا من الاراضي التركية.

وقال حسين لـ"بغداد اليوم"، إن "حزب العمال هو من يتحمل مسؤولية التدخل التركي، ووجوده في مناطق وقرى الإقليم يعطي مبررا لأنقرة للتدخل في كردستان".

وأضاف، أن "وجود مسلحي حزب العمال في مناطق الإقليم يؤذي كردستان شعباً وحكومة، ولا أعرف المغزى من اختيارهم الإقليم، والأولى بهم أن يقوموا بعملياتهم داخل الأراضي التركية، إذا كانوا فعلا يدافعون عن مظلومية الشعب الكردي" حسب تعبيره.

يشار الى ان الأيام الماضية شهدت انتشاراً للجيش التركي في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك، ونشر نقاط تفتيش مع استمرار القصف الجوي المتقطع في مناطق جبلية في شمالي العراق.

وفي وقت سابق صرح مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي في مقابلة مع احدى القنوات المحلية، بأن العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كردستان ضد حزب العمال الكردستاني PKK تتم بالتنسيق بين بغداد وأنقرة.

وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم مع السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات.

فيما قال وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، أن "وجود حزب العمال غير قانوني والحكومة العراقية ايضا قررت ان يكون حزب العمال محظورا، ونحن جميعا نعتقد أن حزب العمال يجب ان يترك هذه المناطق لعدم الاضرار بسكانها".

وأضاف "نحن وبغداد في تواصل مع تركيا حول مسألة التدخل العسكري لكن المشكلة ان ذريعة أي تدخل في الأراضي العراقية هي وجود حزب العمال في هذه الحدود حيث وجود حزب العمال يعطي المبرر لاقامة هكذا نشاطات في هذه المناطق".