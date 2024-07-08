2024-07-08 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة هددت ضابط في قيادة الشرطة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهود فريق العمل الذي شكله قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد، أثمرت بإلقاء القبض على المجموعة المسلحة التي هددت أحد ضباط القيادة.

وبينت أن "الفريق المكون من قيادة شرطة محافظة البصرة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة، تمكن من تحديد هوية أفراد المجموعة وتتبعهم، مما أسفر عن القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

ولفتت إلى أن "هذه العملية تؤكد نجاح الجهود الأمنية في التصدي للتهديدات وضمان حماية أفراد الشرطة وعائلاتهم.وتبقى قيادة شرطة محافظة البصرة الدرع الحصين والعيون الساهرة لخدمة وحماية أهلها".