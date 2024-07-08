2024-07-08 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، العمليات التركية شمالي العراق بالاحتلال، فيما أبدت "حيرتها" تجاه صمت الحكومة العراقية وما اذا كانت على علم وموافقة على العمليات التركية.

وقال عضو اللجنة محمد حسن راضي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته لا تعرف ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة العراقية بان تصمت ولا تتخذ أي موقف تجاه العمليات التركية العسكرية المتصاعدة في شمال العراق"، مبيناً أن "هذا الصمت قد يكون سببه الموافقة على العمليات او انها تجري بالتنسيق معها وفق اخر تصريح لاحد مستشاري رئيس الوزراء".

واضاف أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية لم تبلغ باي شكل من الاشكال بان هناك موافقة عراقية او علم حكومي عراقي بالعمليات التركية"، مشيراً الى انها "ترفض تلك العمليات وتعدها انتهاكاً لسيادة العراق وهي عمليات احتلال واضحة، وسيكون للجنة موقف منها وهي مرفوضة تحت أي حجة كانت".

وفي وقت سابق صرح مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي في مقابلة مع احدى القنوات المحلية، بأن العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كردستان ضد حزب العمال الكردستاني PKK تتم بالتنسيق بين بغداد وأنقرة.

وبحسب الصميدعي، فإن PKK "يقوم بعمليات إجرامية"، لذا صنفته الحكومة العراقية كـ "منظمة إرهابية"، مبيناً أن جهاز الامن الوطني أطاح بشبكة مرتبطة بـ"PKK" كانوا بصدد ارتكاب اعمال إرهابية في بغداد ومدن عراقية أخرى.