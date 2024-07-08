اليورو يتعافى على خلفية نتائج الانتخابات الفرنسية والدولار يهبط

2024-07-08 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

لامس اليورو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الدولار الاثنين، إذ تعافى من خسائر خلال الليل بعدما أشارت نتائج الانتخابات الفرنسية إلى احتمال أن يكون البرلمان معلقاً. وواصل الدولار تراجعه بعد أن عززت بيانات الوظائف يوم الجمعة رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة. وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء غابرييل أتال البقاء في منصبه في الوقت الراهن قبل مفاوضات ستكون صعبة لتشكيل حكومة جديدة بعد صعود مفاجئ لليسار في الانتخابات مما تمخض عن برلمان بلا أغلبية مطلقة. وصعد اليورو في أحدث تداولات 0.04 إلى 1.0840 دولار وكان قد صعد إلى 1.0845 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو حزيران. وكان أيضاً قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 1.07915 دولار. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.12 إلى 104.82، وكان قد نزل إلى 104.80، وهو أدنى مستوى منذ 13 يونيو حزيران. وخسر الدولار 0.08 أمام العملة اليابانية إلى 160.59 ين، دون أعلى مستوى منذ 38 عاماً المسجل الأسبوع الماضي عند 161.96 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الدولار واليورو مع استمرار العملة البريطانية في الارتفاع عقب الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في انتخابات الأسبوع الماضي لينهي حكم المحافظين الذي استمر 14 عاماً. وصعد الجنيه الإسترليني 0.24 إلى 1.2838 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.04 إلى 0.6764 دولار بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 0.67615 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 1.44 مسجلة 57166 دولاراً.