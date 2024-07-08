2024-07-08 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الإثنين، (8 تموز 2024)، ان ادارة نادي الزوراء المنحلة بقرار من اللجنة الاولمبية العراقية ترفض تسليم النادي.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي المشكلة بقرار من الأولمبية رفعت دعوى رسمية ضد الإدارة المنحلة - التي يرأسها النجم السابق فلاح حسن- في مركز شرطة الجعيفر ببغداد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وأشار الى "وصول كتاب التنفيذ اليوم عن طريق مركز شرطة الجعيفر، الذي امهل النادي لمدة اسبوع لتسليم المقر، وبخلافه سيتم تسليم النادي عن طريق قوة من الشرطة".

ولفت المصدر الى، ان "الهيئة المؤقتة ستعقد أولى جلساتها خلال اليومين المقبلين لرسم سياسة النادي المستقبلية والإعداد للموسم المقبل".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر في 26 حزيران الماضي، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي و"تشكيل هيئة مؤقتة تسيّر أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة".

وأشارت الأولمبية الى، ان "قرار المكتب التنفيذي للجنة اتخذ قراره، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء".