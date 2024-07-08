2024-07-08 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ضبط قواتها ذخائر أسلحة ثقيلة في مخزن لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن “ذلك جاء في عملية نفذتها القوات بمنطقة هاكورك شمال العراق، للعثور على مخازن أسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني”. وأضافت، أنه “تم ضبط ألفين و300 مقذوف من ذخائر […]

ظهرت المقالة التوغل التركي.. أنقرة تعلن ضبط مخازن أسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق أولاً على ايشان.