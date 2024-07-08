2024-07-08 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت دائرة الطب العدلي، التابعة لوزارة الصحة، لاثنين، إحصائية بعدد حوادث السير في العراق، خلال الأشهر الستة الماضية. وقال الدكتور عبد الوهاب عصام، مدير قسم الأموات في الدائرة، في بيان، إن “عدد الحوادث المرورية ووفقاً للإحصاءات العدلية سجلت (384) حالة وفاة، من بينهم أكثر من 300 جثة من الرجال و61 جثة من النساء”. وأوضح عصام، […]

ظهرت المقالة خلال 6 أشهر.. الطب العدلي يستلم 384 جثة لعراقيين قضوا بحوادث السير أولاً على ايشان.