2024-07-08 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات شركات الصرافة، اليوم الاثنين، الإضراب العام في بغداد، احتجاجاً على قرارات من البنك المركزي. وذكر بيان للتنسيقية ورد لمنصة “إيشان”، أنه “نظرا لإصرار البنك المركزي العراقي على إيقاع الضرر بالشركات ودفعها للمحظور ولتجاهله المطالب المشروعة التي تقدمت بها شركات الصرافة والتي تلائم القانون وبعد عقد اجتماع موسع لشركات الصرافة تقرر بدء […]

ظهرت المقالة شركات الصرافة في بغداد تعلن بدء إضرابها العام احتجاجاً على قرارات من البنك المركزي أولاً على ايشان.