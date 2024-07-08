محافظ بغداد: حريصون على إنجاز المشاريع قبل التوقيتات المحددة

2024-07-08 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، الحرص على إنجاز المشاريع الخدمية قبل التوقيتات المحددة للشركات المنفذة.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "زرنا منطقتي كميرة والسريدات في قضاء الشعب وتأتي استكمالا للجولات الميدانية لمناطق مختلفة من العاصمة وضمن حدود مسؤولية محافظة بغداد".وأضاف، أن" محافظة بغداد لديها جهد خدمي في منطقتي كميرة والسريدات، يتمثل باكساء الشوارع، ومشاريع صرف صحي، وتصريف الامطار"، مبينا ان" المشاريع المنفذة فيها نسب إنجاز مع وجود تلكؤات".وأشار الى أن" المحافظة ستعقد غدا اجتماعا مع كافة الجهات المعنية لوضع حلول للمشاكل والمعرقلات التي تعيق إنجاز المشاريع بالوقت المحدد وبأسرع وقت".ولفت الى أن" المحافظة تسعى الى إنجاز المشاريع قبل السقف الزمني المحدد للشركات المنفذة من أجل خدمة الأهالي في تلك المناطق".