2024-07-08 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، إن مشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي في العاصمة بغداد سيخدم 167 ألف نسمة وبطاقة 41 م3 يومياً.وذكرت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تم المباشرة قبل أيام بمشروع مجاري أبي غريب الإستراتيجي".وأضافت، أن "المشروع يخدم أكثر من (167) ألف نسمة، وتصل طاقته التصميمية إلى أكثر من (41) ألف متر مكعب في اليوم، كما تبلغ مساحة المنطقة المخدومة (17550) ألف دونم، ويبلغ طول شبكة الصرف الصحي 228 كم، وطول شبكة الأمطار 142 كم، كما يحتوي على (9) محطات مشتركة للامطار والصرف الصحي".وتابعت، أن "المشروع الذي تشرف عليه ملاكات مديرية مجاري محافظة بغداد أحيل تنفيذه إلى شركات عراقية رصينة متخصصة وهي (الاحتفاد والعراق الحر، وأرض الهدى)، وجرى اختيارها بشكل علمي ومهني نظراً لما تتمتع به من سمعة طيبة ولديها أعمال مماثلة وخبرات في تنفيذ مشاريع ناجحة بعموم البلاد وبإشراف مديرية المجاري بمحافظة بغداد".