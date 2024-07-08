بيان هام من الكهرباء لديالى.. التجهيز تراجع من إيران

2024-07-08 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان هام:-

نود ان نلفت أنتباه المواطنين في محافظتنا العزيزة ونبين لهم أن سبب التراجع الحاصل في عدد الساعات المجهزة من الكهرباء يعود إلى أطفاء خطوط "ميرساد _ ديالى" جهد ٤٠٠ك.ف، وخطوط "سربيل زهاب ٧٠٦ ، ٧٠٧ _ خانقين"، من الدولة المجهزة.





وأثرت عملية أطفاء هذه الخطوط بشكل كبير في زيادة ساعات القطع والتراجع الحاد بساعات التجهيز، والحقت الضرر للمنظومة الكهربائية لمناطق "قضاء بعقوبة، قضاء خانقين، قضاء المقدادية، قضاء الخالص، قضاءبلدروز".





توزيع كهرباء الوسط _ ديالى

الاثنين ٨ تموز ٢٠٢٤