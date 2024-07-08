2024-07-08 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، أن مئات المجمعات السكنية المشيدة في الإقليم فشلت بحل أزمة السكن، مشيراً الى ان من يسكن هذه المجمعات هم من خارج الإقليم.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "على الرغم من وجود مئات المجمعات السكنية في مدن إقليم كردستان، لكنها حتى الآن لم تستطيع حل أزمة السكن"، مبيناً أن "هذه المجمعات تبيع بأقساط مرتفعة، والمستفيد منها هم الأثرياء أو الاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من التجار والمستثمرين ورجال الأعمال".

وأشار إلى أنه "كان يجب على حكومة الإقليم أن تضع شروطا على المستثمرين وأصحاب المجمعات السكنية، في تحديد نسبة من المجمعات إلى الموظفين وذوي الدخل المتوسط، تباع لهم بالتقسيط المريح، كي يستطيع الجميع شراؤها".

وبحسب احصائيات غير رسمية فأن عدد المشاريع السكنية (الشقق، البيوت والفلل) التي قد تم إنشاؤها في كردستان خلال العقدين الماضيين ويتم التعامل بها الآن في السوق العقاري هو 131 مشروعاً سكنياً يتضمن 128 الفاً و542 وحدة سكنية وبمساحات مختلفة، الا ان هذه المشاريع لم تحل ازمة السكن بسبب ارتفاع أسعارها وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الامر الذي أدى الى عزوف الأهالي عن شرائها.