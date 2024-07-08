أكثر من ألفي متقاعد عراقي استفاد من تخفيض تذكرة الطيران في 2023

2024-07-08 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، عن استفادة نحو الفين و500 متقاعد من تخفيض التذاكر على الخطوط الجوية العراقية خلال عام 2023.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاعداد المستفيدة من تخفيض تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية لعام 2023، بلغت (244) مستفيداً من ذوي الاحتياجات الخاصة و (1606) مستفيد من الامراض السرطانية و (211) مستفيداً من جرحى القوات الامنية ".

وأضافت أن "تلك التخفيضات جاءت تنفيذا لحزمة الإجراءات التنظيمية التي اطلقها رئيس الوزراء وتوجيه وزير النقل، اذ بلغ عدد المستفيدين من المتقاعدين خلال العام 2023 (2481) متقاعدا بنسبة تخفيض بلغت 25‎%‎ ذهاباً وايابا ولمرة واحدة في السنة".

وأوضحت الوزارة أن "نسب التخفيض المعمول بها في الشركة (50‎%‎) للتذكرة الواحدة لفئات (ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) وبواقع مرتين في السنة مع مرافق واحد من الدرجة الاولى، اما فئة مرضى السرطان فبلغت نسبة التخفيض (90‎%‎) وبواقع مرتين في السنة".