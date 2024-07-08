2024-07-08 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، (8 تموز 2024)، أنّ الجانب الأمريكي تراجع عن الإعلان الرسمي لجدولة مقبلة تتضمن تخفيض عدد قواته في العراق، خلال الأسبوع الحالي، بعدما كان يتجهز لذلك.

وبحسب المصادر، فإنّ الجانب الأمريكي تراجع عن قراره، الإعلان عن تخفيض القوات خلال مداولات داخلية، قبل أن يجتمع مع الجانب العراقي، ضمن سقف اللجنة الثنائية العراقية – الأمريكية.

ورجّحت، أنّ "هناك ربطاً بين قرار تأجيل إعلان التخفيض في العراق، بعدما أخذت عملية سحب قوات أمريكية من النيجر أولوية، حيث استكمل الجيش الأمريكي، أمس، سحب جميع جنوده، من "القاعدة الجوية 101" في نيامي.



