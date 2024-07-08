صافرة أوزبكية لقمة كأس العراق

2024-07-08 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي، اليوم الإثنين، (8 تموز 2024)، عن اختيار اتحاد الكرة العراقي، لطاقم تحكيمي أجنبي لإدارة مباراة نهائي بطولة كأس العراق.

وذكر المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "طاقماً تحكيماً أوزبكياً بالكامل بقيادة الحكم الدولي (الجيز تاتاشيف) سيتولى قيادة نهائي كأس العراق بين الشرطة والقوة الجوية".

وكان فريقا الشرطة والقوة الجوية تأهلا أمس الأحد، الى نهائي بطولة كأس العراق بعدما تغلبا على النفط والزوراء في نصف النهائي بنتيجة 1-0 لكلا المبارتين.